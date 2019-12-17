Собака утопила машину хозяина в пруду

Мужчина припарковался около водоема, чтобы быстро забежать в магазин. Он оставил двигатель включенным, а багажник открытым и ушел. В этот момент его пес, находившийся в салоне, переключил передачу в режим движения, и машина съехала в пруд прямо на глазах у возвращающегося хозяина. Прохожие помогли мужчине спасти питомца.



