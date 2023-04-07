Собака выбежала на пути и утянула под поезд хозяйку

В Красноярскеженщина выгуливала на поводке собаку и попала под поезд. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на Сибирскоелинейноеуправлениена транспорте МВД России.

83-летняя россиянка гуляла с собакой недалеко от железной дороги. Услышав шум приближавшегося поезда, собака выбежала на пути и утянула за собой хозяйку.