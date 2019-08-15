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Собор Парижской Богоматери - под угрозой обрушения
В Минкульте Франции заявили, что после апрельского пожара все работы в памятнике архитектуры сейчас направлены не на реставрацию, а на предотвращение дальнейших разрушений. Однако в последнее время из-за жары зафиксированы новые падения камней со сводов нефа. По данным французского сайта "Медиапарт", Министерство культуры Франции неоднократно игнорировало предупреждения трудовых инспекторов об опасности, пока работы не были полностью приостановлены 25 июля. К слову, накануне в Париже начали расчищать территорию вокруг собора от свинца. Работы продлятся до 23 августа.
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