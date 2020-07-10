Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили использовать как мечеть

Знаменитый собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью. Сегодня Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении храму статуса музея, которое было принято в 1934 году. Этот бывший христианский собор, возведенный в Византийской империи, а затем мечеть времен Османской империи, является архитектурным и историческим памятником мирового значения. В 1985 собор Святой Софии был включен в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. И потому сейчас вокруг позиции Анкары с новой силой разгораются споры: международное сообщество требует гарантировать равный доступ к этому историческому памятнику.



