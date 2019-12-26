Собору Парижской Богоматери угрожает обрушение

Собору Парижской Богоматери все еще угрожает обрушение. Это связано со строительными лесами, которые были установлены в здании еще до пожара, рассказал прессе настоятель храма. После того как леса уберут лишь в 2021 году рабочие смогут приступить к реставрации здания. Сильный пожар повредил одну из главных достопримечательностей Парижа в середине апреля.