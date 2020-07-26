События недели, которые не оставят вас без эмоций

Что еще интересного и яркого произошло в мире за прошедшие семь дней, какие события не оставят вас без эмоций и о чем непременно стоит узнать — специальную подборку для вас подготовила Ксения Пекарская.



Автомобильный кинотеатр - известное развлечение. Особенно популярным оно стало во время пандемии коронавируса, когда обычные кинотеатры прекратили свою работу. Но что насчет кинотеатра на воде?







Во Франции экран для показа фильмов установили прямо на Сене

Чтобы посмотреть кино, можно разместиться и на берегу в шезлонгах, а можно устроиться прямо в лодках. Первый кинопоказ устраивали для всех желающих бесплатно. А в Рио-де-Жанейро устал сидеть без дела один из местных цирков. Вдохновившись примером автокинотеатров, артисты перенесли свои выступления на открытый воздух, а посмотреть их можно из салона своего автомобиля. Выгода всем - родители, наконец, смогут сводить детей на представление, а сами артисты немного подзаработать. Из-за пандемии половина работников цирка вынужденно уволилась.





Аксессуар года

Маски - уже не просто средство защиты от вируса. Этот аксессуар, действительно, можно считать самым популярным трендом в этом году. Для того, чтобы не просто защитить себя от инфекции, но и выглядеть стильно, люди готовы платить немалые деньги. В индийском штате Гуаджарат в одном из ювелирных магазинов на прилавках появились маски, украшенные россыпью настоящих бриллиантов. Цена, конечно, немалая - от полутора до пяти тысяч долларов. Зато это и неплохое вложение. Пандемия закончится, и тогда бриллианты с масок можно будет переделать в любое другое ювелирное изделие. А в Токио на продажу выставили маску, выполненную из настоящего жемчуга. Цена такой роскошной вещицы - более 8 тысяч долларов.





Парад Ferrari

Следующие кадры очевидно вдохновят всех автолюбителей. В Риме состоялся парад Ferrari. Он был организован клубом любителей итальянских спорткаров. Владельцы 50 сверкающих авто проехались по центру Рима, останавливаясь у легендарных мест вечного города — Колизея и Замка Святого Ангела. В параде участвовали 50 Ferrari различных моделей. Их владельцы съехались сюда со всей Италии.





Ферма на крыше

Удивительную ферму можно обнаружить в Париже. Дело в том, что она расположена на крыше и является крупнейшей фермой такого рода в Европе. Сады и огороды разместились над шестым этажом местного выставочного центра. Площадь городской фермы составила почти 14 тысяч квадратных метров. Здесь в высокий сезон планируют собирать более 900 килограммов фруктов и овощей ежедневно. Ферма уже обслуживает местные рестораны. Кроме того, любой желающий может арендовать здесь небольшой участок под свой личный огород — словом, для того, чтобы выращивать свои фрукты и овощи, совсем необязательно жить за городом.





Поздравление стране

Еще одна крыша - на этот раз в Бельгии - стала площадкой для выступления местного диджея. Музыкант забрался на самую верхушку Атомиума — одной из главных достопримечательностей и символа Брюсселя. Он отыграл сет на высоте в более чем 100 метров, музыкальная акция была посвящена национальному празднику. Бельгия на этой неделе отмечала День присяги короля. Свое поздравление направил Королю и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Послушать диджея можно было только онлайн. Из-за пандемии коронавируса жителям Брюсселя заранее об акции не сообщалось, чтобы избежать скопления людей. И хотя вживую диджея никто не услышал, кадры получились действительно впечатляющими.





Будущему королю 7 лет

Новые фото принца Джорджа опубликовал Кенсингтонский дворец в честь его семилетия. Оба снимка сделаны матерью принца - герцогиней Кембриджской Кейт Мидлтон. Судя по всему, юного наследника престола фотографировали в загородной резиденции Кейт и принца Уильяма Анмер-Холле. Семилетний именинник - будущий король Великобритании. Принц Джордж - третий в порядке наследования британского престола. Перед ним идут его дедушка принц Чарльз и отец принц Уильям.





Назойливые папарацци

Пока Кейт с удовольствием делится с миром фотографиями сына, бывшая королевская парочка Гарри и Меган подают на папарацци в суд. Как оказалось, для того, чтобы сделать снимки их сына Арчи, журналисты запустили в небо дрон. Естественно, паре, так рьяно оберегающей свою частную жизнь, это не понравилось.





Пушистые нарушители порядка

Среди животных хватает нарушителей порядка. Полицейским Флориды пришлось погоняться за необычным беглецом. На улицах города Форт-Лодердейл прятался кенгуру. Животное появлялось в разных районах города, очевидцы сообщили о нем в полицию. Таких нарушителей правоохранители еще не задерживали, поэтому использовали алгоритм, применяемый при ловле бездомных собак. Кстати, кенгуру зовут Джек, его владельца уже отыскали.

А в Анапе за преступлением застали котенка. Маленький вор с пачкой денег в зубах попал на камеры видеонаблюдения одного из баров курорта. Уже почти у выхода он случайно выронил награбленное. Тут-то его и поймали владельцы бара. Как оказалось, пушистый вор решил не сдаваться и снова совершил набег на выручку. Местонахождение афериста пришлось вычислять по камерам - хвостатого грабителя обнаружили под столом.





С днем рождения, панда!

Все знают, с каким трепетом в Китае относятся к пандам. Дни рождения черно-белых медведей в зоопарках Поднебесной никогда не остаются незамеченными. На этой неделе в Шанхае свои два года отмечала панда по кличке Цици. Специально для нее руководство зоопарка приготовило большой яркий торт из свежих фруктов. В добавок для медведя накрыли стол с ее любимыми угощениями.