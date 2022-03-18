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Сочи накрыли обильные снегопады

В некоторых местах толщина снежного покрова достигает 25 сантиметров. Оперативные службы в круглосуточном режиме расчищают дороги, однако полностью обуздать непогоду не удается: работа некоторых маршрутов общественного транспорта приостановлена.

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