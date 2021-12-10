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США бьют рекорды по количеству убийств в стране
Города США в этом году ставят исторические рекорды по количеству убийств. Только в Филадельфии погибли от огнестрельных и других ранений более 520 человек, сообщает NBC News. Это максимум почти за 30 лет.
Максимум по убийствам также установили Портленд, Тусон, Толедо, Сент-Пол, Остин и Альбукерке. Эксперты винят в этом пандемию, либерализацию системы освобождения под залог, которая позволила многим преступникам избежать тюремного заключения, рост количества оружияи сокращение числа полицейских.
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