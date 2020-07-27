Соединенные Штаты накрыла протестная пандемия

Лидером по числу заболевших COVID-19 все еще остается США. Прирост за сутки - более 56 тыс. человек. Впрочем, последние месяцы Соединенные Штаты накрыла другая пандемия - протестная. Поджоги, грабежи и погромы стали обыденностью для американских городов. Непрекращающиеся долгое время протесты уже, кажется, переросли в перманентное состояние уличной войны. Эпицентром противостояния сейчас стал город Портленд. В разгоне митингующих там были вынуждены задействовать военных. Масштабные столкновения происходят каждую ночь с конца мая. Страдают, как всегда, простые люди и бизнес. Ущерб от нескончаемого мародерства и насилия еще предстоит подсчитать.



Александра Пинчук продолжит.



Больше, чудовищнее, мощнее. Кажется, именно такой теперь девиз участников стихийно возникших мероприятий в Соединенных Штатах. Больше - толпы, а чудовищнее - поведение на улице, мощнее - сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В Лос-Анджелесе снова крушат витрины магазинов. С собой на митинги предусмотрительно берут молотки и биты.





Больше двух месяцев многие американские города живут в перманентном состоянии уличной войны

Копов из толпы слепят лазерами, в полицейских запускают петарды, те в ответ пускают в толпу газовые гранаты и резиновые пули. Дубинками участников массовых мероприятий выбивают из центра. Но на этот раз провокаторам удалось зайти еще дальше чем обычно - они снесли ограждение, выставленное вокруг федерального суда.

Атаке подверглось и здание федерального суда в Окленде. В этом городе днем протесты начинались достаточно мирно, но очень быстро переросли в массовые беспорядки. Самое взрывоопасное противостояние за последние 24 часа, пожалуй, все-таки в Портленде. Местной полиции пока никак не удается взять ситуацию под контроль. Между тем Портленд в соцсетях уже называют американским Бенгази.

Полицейские сдаваться не собираются

В ходе обуздания уличных протестов в штате Калифорния офицеры энергично размахивают дубинками, укладывая всех, кто пришел на митинг, на асфальт. А в центре Сиэтла - перцовый спрей стали распылять участникам демонстрации прямо в лицо. Пострадали и представители СМИ.

В техасском Остине одному из участников массового сборища повезло гораздо меньше. Гаррета Фостера застрелили. При этом, как разъяснили потом в местной полиции, Фостер успел подойти к одному из автомобилей на улице. У него было ружье в руках. Водитель испугался. Он открыл огонь. Раненый скончался в больнице. Подозреваемый задержан.

Уровень насилия с применением огнестрельного оружия неуклонно растет во всех крупных американских городах

Рядовые будни Чикаго: из автомобиля стреляют по женщине. У нее на руках ребенок. Она ранена и падает, прикрывая своим телом малышку.