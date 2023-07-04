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Соединенные Штаты отмечают День независимости
С национальным праздником народ США от имени всех белорусов и себя лично поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал американцам сделать правильный и самостоятельный выбор в период предстоящих выборов. "Сегодняшний пока еще локальный горячий конфликт в Европе может уже завтра перерасти в настоящее всемирное бедствие, которое затронет все континенты.
Поэтому накануне электоральной кампании в США главным критерием доверия избирателей, на наш взгляд, должны стать только способные и ответственные политики", - говорится в послании. "Очевидно, что люди, для которых главной ценностью являются не капиталы и материальное богатство, а бесценные жизни их детей, родных и близких, должны сделать все возможное, чтобы отвести наш общий дом от катастрофы", - подчеркнул Президент. Белорусский лидер также пожелал жителям США мира и гражданского согласия.
По традиции в этот выходной американцы любят выдвигаться на праздничные мероприятия на открытом воздухе.
Есть и другие прелести американской свободы. Спящие в кучах мусора наркоманы. Так отмечают День независимости в Филадельфии, повествует Daily Mail. Катастрофическое положение вызвано распространением седативного средства, которое усиливает действие наркотиков.
Еще одна неизменная примета американской действительности - новая стрельба в той же Филадельфии. Пятеро погибших, четверо раненых. 40-летний мужчина в пуленепробиваемом жилете устроил пальбу на оживленном перекрестке. Двое пострадавших - несовершеннолетние.
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