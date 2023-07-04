Соединенные Штаты отмечают День независимости

С национальным праздником народ США от имени всех белорусов и себя лично поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал американцам сделать правильный и самостоятельный выбор в период предстоящих выборов. "Сегодняшний пока еще локальный горячий конфликт в Европе может уже завтра перерасти в настоящее всемирное бедствие, которое затронет все континенты.

Поэтому накануне электоральной кампании в США главным критерием доверия избирателей, на наш взгляд, должны стать только способные и ответственные политики", - говорится в послании. "Очевидно, что люди, для которых главной ценностью являются не капиталы и материальное богатство, а бесценные жизни их детей, родных и близких, должны сделать все возможное, чтобы отвести наш общий дом от катастрофы", - подчеркнул Президент. Белорусский лидер также пожелал жителям США мира и гражданского согласия.



По традиции в этот выходной американцы любят выдвигаться на праздничные мероприятия на открытом воздухе.

Есть и другие прелести американской свободы. Спящие в кучах мусора наркоманы. Так отмечают День независимости в Филадельфии, повествует Daily Mail. Катастрофическое положение вызвано распространением седативного средства, которое усиливает действие наркотиков.