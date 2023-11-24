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Соглашение о четырехдневном прекращении огня в секторе Газа вступило в силу
Временный "мир" в гуманитарных целях. Соглашение о четырехдневном прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем вступило в силу - информирует телеканал "Аль Хадах". Ожидается, что ХАМАС освободит 50 женщин и детей, а к остальным захваченным для оказания медпомощи будут допущены представители Красного Креста. Заложников из сектора Газа вернут Израилю через границу с Египтом. Затем будут выпущены из израильских тюрем заключенные палестинцы.
В то же время министр обороны Израиля заявил, что предстоящее прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", после которой боевые действия возобновятся и операция в Израиле займет еще минимум два месяца. По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 14 800 человек, 36 тыс. получили ранения.
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