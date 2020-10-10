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Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

Несмотря на то, что договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступила в силу, стороны заявляют о нарушении и перестрелках. Напомним, перемирие было достигнуто этой ночью по итогам 11-часовых переговоров в Москве. Они стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В консультациях участвовали министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Встреча проходила в Доме приемов МИД России в закрытом режиме.

Ереван и Баку согласились прекратить огонь в зоне боевых действий для обмена пленными и телами погибших. Также стороны дополнительно согласуют конкретные параметры режима прекращения огня. Помимо этого, Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Второй раунд назначен на понедельник.

Накануне Минобороны Армении сообщило о гибели еще 28 военнослужащих в Нагорном Карабахе. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, с начала эскалации конфликта погиб 31 мирный житель, более 170 получили ранения.

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