Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

Несмотря на то, что договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступила в силу, стороны заявляют о нарушении и перестрелках. Напомним, перемирие было достигнуто этой ночью по итогам 11-часовых переговоров в Москве. Они стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В консультациях участвовали министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Встреча проходила в Доме приемов МИД России в закрытом режиме.