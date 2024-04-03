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Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - Финляндия будет оказывать Украине военную, политическую, гуманитарную и финансовую поддержку
Украина подписала с Финляндией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.
"Ранее подобные соглашения называли "гарантиями безопасности", но в подписанном с Финляндией документе слово "гарантии" упоминается один раз - в абзаце об инвестициях в Украину", - отмечается в материале источника.
Достигнутое между странами соглашение предполагает, что в ближайшие 10 лет Финляндия будет оказывать Украине военную, политическую, гуманитарную и финансовую поддержку.
Президент Финляндии Александр Стубб, подписывая документ с украинским лидером Владимиром Зеленским, анонсировал новый пакет помощи Киеву на 188 млн евро.
Ранее Украина подписала подобные соглашения с Германией, Великобританией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами.
Фото: БЕЛТА
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