Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - Финляндия будет оказывать Украине военную, политическую, гуманитарную и финансовую поддержку

Украина подписала с Финляндией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, сообщает БЕЛТА , ссылаясь на источник.

"Ранее подобные соглашения называли "гарантиями безопасности", но в подписанном с Финляндией документе слово "гарантии" упоминается один раз - в абзаце об инвестициях в Украину", - отмечается в материале источника.

Достигнутое между странами соглашение предполагает, что в ближайшие 10 лет Финляндия будет оказывать Украине военную, политическую, гуманитарную и финансовую поддержку.

Президент Финляндии Александр Стубб, подписывая документ с украинским лидером Владимиром Зеленским, анонсировал новый пакет помощи Киеву на 188 млн евро.

Ранее Украина подписала подобные соглашения с Германией, Великобританией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами.