Шаг навстречу. Соглашение о свободной торговле Евросоюз заключил с латиноамериканским торгово-экономическим союзом Mercosur. Это подразумевает отмену большинства пошлин на экспорт товаров из ЕС в Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, благодаря чему европейские компании сэкономят до 4 миллиардов евро в год. Соглашение охватит 780 миллионов человек и укрепит экономические отношения между странами Евросоюза и Mercosur.