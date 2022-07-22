Соглашение об экспорте зерна подпишут в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле подпишут соглашение о создании коридора для вывоза зерна из Украины. Церемония пройдет во дворце Долмабахче. В ней примут участие представители Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.



Известно, что по условиям соглашения экспорт зерна будет осуществляться через три порта. Процессом транспортировки будет управлять координационный центр в Стамбуле, в работе которого будут задействованы представители Турции, России, Украины и ООН. По данным газеты "Нью-Йорк Таймс", часть минных заграждений у портов юга Украины будет снята. Проверку судов, направляющихся в порт Украины, на предмет того, не перевозится ли на них оружие, обеспечит Турция.