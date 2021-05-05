Согласно опросу, украинцы хотели бы праздновать День Победы именно 9 мая

Украинцы хотели бы праздновать День Победы именно 9 мая. Согласно опросу, за это проголосовало 52 % респондентов. Мнение граждан отличается от позиции властей, которые настаивают на праздновании именно 8-го, объясняя это необходимостью "в русле европейской традиции". Тем не менее, 9 мая в Киеве всегда проходят массовые неофициальные памятные мероприятия, но их участники постоянно становятся жертвами нападений националистов, а власти такие атаки не пресекают.