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Согласно опросу, украинцы хотели бы праздновать День Победы именно 9 мая
Украинцы хотели бы праздновать День Победы именно 9 мая. Согласно опросу, за это проголосовало 52 % респондентов. Мнение граждан отличается от позиции властей, которые настаивают на праздновании именно 8-го, объясняя это необходимостью "в русле европейской традиции". Тем не менее, 9 мая в Киеве всегда проходят массовые неофициальные памятные мероприятия, но их участники постоянно становятся жертвами нападений националистов, а власти такие атаки не пресекают.
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