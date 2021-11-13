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Сохраняется военная активность США в Черноморском регионе

Нездоровая активность. На территории Польши замечены подразделения вооруженных сил Германии. Военную технику видели на железнодорожной станции в районе Ольштына в 60 километрах от Беларуси: самоходную артиллерийскую установку, бронетранспортеры, военные тягачи, заряжающие машины. Если это не фейк, возникает предположение, что немецкие войска прибывают для усиления польского контингента на границе с Беларусью? А может приближают мечту об оккупации части белорусской территории?

Россия продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.

Как сообщает Минобороны России, активные действия кораблей США и НАТОвской авиации сместились в северо-западную часть Черного моря.

Стратегический разведчик U-2S ВВС США провел полет у российской границы из воздушного пространства Украины.

В ведомстве также сообщили, что американские эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины.

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