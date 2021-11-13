Сохраняется военная активность США в Черноморском регионе

Нездоровая активность. На территории Польши замечены подразделения вооруженных сил Германии. Военную технику видели на железнодорожной станции в районе Ольштына в 60 километрах от Беларуси: самоходную артиллерийскую установку, бронетранспортеры, военные тягачи, заряжающие машины. Если это не фейк, возникает предположение, что немецкие войска прибывают для усиления польского контингента на границе с Беларусью? А может приближают мечту об оккупации части белорусской территории?