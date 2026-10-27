Сокращение транзита удобрений через Ормузский пролив грозит падением урожаев

Международные гуманитарные организации бьют тревогу: по свежим данным, объем вывозимых через Ормузский пролив удобрений неуклонно снижался и в октябре рухнул до нуля. После нападения на Иран американо-израильской коалиции транзит азотных удобрений сократился к весне почти в 10 раз.

Между тем через Ормуз вывозится четверть всех планетарных объемов азотных удобрений, а карбамида - и вовсе треть.

По мнению экспертов, сложилась ситуация, которую невозможно урегулировать обычными рыночными методами: как бы ни росла отпускная цена на удобрения, спрос насытить не получится - удобрений для потребителей физически нет. Для стран третьего мира это грозит падением урожаев.