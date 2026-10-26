Сократили 500 тыс. рабочих мест за 7 лет: почему немецкая промышленность уходит в небытие

Европа теряет промышленность, и не постепенно, не в ходе естественной трансформации, а прямо сейчас целыми заводами и секторами.

Официальные объяснения звучат примерно так: "идет перестройка к зеленой экономике", "конкуренция усиливается, мы адаптируемся". Реальность суровее - заводы закрываются, производства уезжают в США и Азию, а рабочие места исчезают.

Шокирующие данные Еврокомиссии появились в начале лета 2026 года - ЕС может потерять 1,3 млн рабочих мест в 2026-м. Всего в производственном секторе ЕС заняты около 30 млн человек.

И еще одна красноречивая цифра - промышленность одной только Германии с 2019 года уже лишилась примерно 500 тыс. рабочих мест, подлежащих социальному страхованию. Это подтверждает новое исследование Мюнхенского института экономических исследований.

Итак, какие отрасли находятся под угрозой? Сразу оговоримся: сегодня обойдемся без автопрома - там уже давно кричат караул. Разберем другие сегменты.

Химический кластер Европы - один из крупнейших в мире. Его масштабный кризис фиксирует Financial Times. Только за последний год 2 из 10 компаний кластера закрыли заводы.

По данным CEFIC, с 2022 года темпы закрытия химических мощностей в Европе выросли в 6 раз, суммарно выбыло около 37 млн т мощностей, или примерно 9 % европейской производственной базы. Это уже затронуло около 20 тыс. рабочих мест.

Пластик, удобрения, лаки, лекарственные субстанции, аккумуляторы - все начинается с химии, и именно она уходит в небытие одной из первых.

Руководители компаний такого обвала за время своей работы не припомнят. Говорят, что спад в отрасли самый глубокий и продолжительный за последнее поколение.

Символ этой отрасли - германская BASF. Крупнейший химический концерн мира, немецкий флагман, чей главный завод в Людвигсхафене занимает площадь больше княжества Монако. Здесь работают десятки тысяч человек, но даже отсюда уходят производства. Крупнейшая в мире химическая компания по выручке уже сократила почти 5 тыс. рабочих мест за последние три года.

И BASF такая не одна. Крекинг-установки - это сердце нефтехимии. Закрытие каждой из них означает остановку целой цепочки производств.

То есть одновременно закрываются нефтехимические предприятия в Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании. Это не реструктуризация одной компании, а вывод целой отрасли с континента.

Корень проблем - критично дорогой газ. Для химии это не только топливо, но и сырье для аммиака, удобрений, метанола и ряда базовых продуктов.

Еще одна проблема для кластера - цепная реакция. Химическая отрасль работает по принципу домино - если закрывается один завод, то и соседний, как правило, теряет сырье или покупателя.

Какие отрасли рискуют превратиться в музей индустриальной славы. Как Брюссель проигрывает экономическую войну и почему энергетический шок лишь обнажил накопленные проблемы. Об этом и не только - в "Понятной политике".

Главное фото: magnific.com