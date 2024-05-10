ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Солдаты НАТО уже в Украине - кому верить?

Премьер польского режима неожиданно разоткровенничался и признал, что солдаты НАТО присутствуют в Украине. По словам Туска, без помощи альянса Киев не смог бы так долго защищаться.


Изображение
НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров.
Дональд Туск, премьер польского режима

НАТО не собирается отправлять войска в Украину

А вот у главаря НАТО несколько другая позиция. В интервью итальянской газете La Repubblica Столтенберг в очередной раз заявил о нежелании военного блока участвовать в конфликте в Украине. По его словам, альянс не намерен направлять туда войска, так как конфликт не долженвыйти за пределы "незалежной".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все