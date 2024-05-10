3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Солдаты НАТО уже в Украине - кому верить?
Премьер польского режима неожиданно разоткровенничался и признал, что солдаты НАТО присутствуют в Украине. По словам Туска, без помощи альянса Киев не смог бы так долго защищаться.
НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров.
НАТО не собирается отправлять войска в Украину
А вот у главаря НАТО несколько другая позиция. В интервью итальянской газете La Repubblica Столтенберг в очередной раз заявил о нежелании военного блока участвовать в конфликте в Украине. По его словам, альянс не намерен направлять туда войска, так как конфликт не долженвыйти за пределы "незалежной".
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов