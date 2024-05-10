Солдаты НАТО уже в Украине - кому верить?

НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров.

Дональд Туск, премьер польского режима