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Солдаты ВСУ изымают у мирных жителей автомобили
Из Украины приходят кадры того, как представители ВСУ изымают автомобиль у мирового жителя, для поездки на передовую. Аргументируют откровенное воровство тем, что в стране военное положение. У обычных людей такие действия украинских военных восторгов не вызывают.
ВСУ используют гражданские автомобили, в том числе и для проведения провокаций, так как знают, что гражданские лица не являются входящими по гражданскому транспорту.
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