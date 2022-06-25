Солдаты ВСУ ведут охоту за священнослужителями - подробнее Ксения Лебедева

У современных последователей нацизма нет ничего святого, будь то война с памятниками, либо война с храмами, церковью и верой.



Прошедший в конце мая в Киеве архиерейский собор, где было решено разорвать отношения с Российской православной церковью и провозгласить полную независимость от Московского патриархата, только еще больше развязал руки киевскому режиму против православия в Украине.



Теперь солдаты украинской армии с двойным усердием бомбят здания, целенаправленно ведут охоту за священнослужителями, которые говорят и поступают не в дугу киевскому нацистскому режиму.



Ксения Лебедева подробнее расскажет в авторской рубрике. Армия Украины не перестает удивлять. Обстреливают неугодные им церкви Московского патриархата на территориях, которые заняла российская армия, освобожденные территории.При этом в содеянном не признаются, а выставляют это зеркально: мол, Россия обстреливает своих же. Другого украинская сторона не придумала. И эту легенду поддерживают на самом высоком уровне.



Мэр Святогорска подтвердил, что деревянный скит рядом со Святогорской лаврой сожгли украинские нацики. Также он призвал Зеленского к адекватности.







Адекватность - это не про Зеленского и точно не про украинскую современную власть и чиновников. Давайте вспомним про обстрел детского пляжа в Зугресе в августе 2014 года. Тогда там отдыхали целыми семьями, несмотря на начавшуюся войну. ВСУ обстреливала пляж кассетными бомбами (это запрещенные снаряды), но момент усиливает то, что от диких действий украинских властей погибли дети. Они погибают и сейчас. Просто только вдумайтесь – обстреливать детский пляж. Такой же верх цинизма для меня это покушаться на храмы.



Эпизод из фильма снятого с RT. 8 лет Донбасс живет под обстрелами, каждый день для его жителей может оказаться последним. За время войны как минимум 10 православных храмов были разрушены полностью, более сотни, только вдумайтесь в цифру, получили повреждения. Но несмотря на это, вера живущих здесь людей только крепнет.





Во Львовской области священника Украинской православной церкви Московского патриархата облили зеленкой прямо во время богослужения.

А для чего? Напугать? Все это поддерживается фейками: российские военные расстреляли из танка Вознесенскую церковь в Лукьяновке. Храм сгорел дотла. Об этом пишут украинские СМИ. А на самом деле все иначе и даже есть видеоподтверждение.

Церковь уничтожили уже после ухода российских военных из Лукьяновки. Силы ВСУ вошли в населенный пункт еще 24 марта. 25 марта украинские военные с синими повязками позируют на фоне абсолютно невредимой церкви, около нее стоит танк Т-72. И количество фейков со стороны Украины не уменьшается. Хоть ты проводи обряд экзорцизма и десатанизации на фоне демилитаризации и денацификации.

Наряду с этими бесчинствами в Украине активно обсуждают запрет Русской православной церкви. Мол, если избавляться от русского мира, так до конца. Был даже внесен в Раду законопроект.