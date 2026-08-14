Соломон Бернштейн: Латвия закрывает границы, потому что не может конкурировать качеством

Запрет Латвии на ввоз отдельных товаров из Беларуси и России - это попытка конкурировать административными методами в условиях, когда качеством конкурировать не получается. Такое мнение высказал блогер и политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн.

По его словам, подобные меры применяются уже давно. "Когда не имеешь возможности конкурировать качеством, приходится закрывать границы и конкурировать административным путем. И Латвия это прекрасно показывает уже на протяжении достаточно длительного времени", - отметил Соломон Бернштейн.

Аналитик сравнил подходы к производству продуктов. "Просто в Европе оно (продукты - прим. ред.) делается по своим местным стандартам. Там вполне нормально добавлять и пальмовое масло, и прочие ингредиенты, чем не славится Республика Беларусь. Здесь (в Беларуси - прим. ред.) продукты натуральные", - сказал он.

По мнению эксперта, в Прибалтике практически отсутствует собственная пищевая промышленность. "В Прибалтике своей пищевой промышленности же практически нет. Когда Латвия нырнула в Европейский союз и в ВТО, это все они просто позволили приватизировать, даже не позволили, они скорее даже бегали по Европейскому союзу с вопросом, кто же даст денег. В итоге денег дал Kraft Foods, это скандинавы, и денег дали немцы, по-моему, компания Pfizer. Pfizer приватизировала сладкую промышленность и хлебную промышленность. То есть даже хлеб в Латвии выпекают не сами латыши. Они выпекают у себя, но на деньги и на оборудование, которые дали из-за границы", - пояснил эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что шаги, направленные против Беларуси и России, вредят европейским странам: "Основную проблему я вижу в том, что Латвия, Литва и Эстония, как принято говорить, делают выстрел себе в ногу. Потому что государства Прибалтика теряют огромное количество денег. В частности, Литва от потери транзита белорусского калия недосчитывается ежегодно 220 млн евро. Сумма, согласитесь, значительная, которую можно было бы пустить, конечно, на развитие государства", - подчеркнул Соломон Бернштейн.

При этом, по его оценке, страны Балтии компенсируют потери за счет оборонных бюджетов Евросоюза. "У Латвии, Литвы и Эстонии сейчас есть возможность, что называется, пилить оборонные бюджеты Европейского союза. Именно этим они и занимаются, и примеров тому достаточно много. Конечно, до добра это не доведет", - заключил аналитик.