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Сомали переживает гуманитарный кризис

Сомали переживает кризис буквально во всех сферах. Страна просит помощи ООН. Власти не справляются с распространением коронавируса, плюс к этому масштабные наводнения и невиданное нашествие саранчи. Местные спасатели едва успевают эвакуировать людей из затопленных регионов, а насекомые угрожают продовольственной безопасности.

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