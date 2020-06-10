Сомали переживает гуманитарный кризис

Сомали переживает кризис буквально во всех сферах. Страна просит помощи ООН. Власти не справляются с распространением коронавируса, плюс к этому масштабные наводнения и невиданное нашествие саранчи. Местные спасатели едва успевают эвакуировать людей из затопленных регионов, а насекомые угрожают продовольственной безопасности.