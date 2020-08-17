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Сомалийскими спецподразделениями завершен штурм отеля "Элит" в столице Сомали
. Она тесно связана с "Аль-Каидой". Как сообщили СМИ страны со ссылкой на местные службы безопасности, погибли более 20 человек. Свыше 30 получили ранения. Ликвидировано пока неизвестное количество боевиков. Злоумышленники, как сообщается, перед атакой взорвали заминированный автомобиль у входа в отель, а затем штурмом взяли его и захватили заложников. Свидетели говорят, что первый взрыв был слышен по всему Могадишо. Люди в панике покидали этот район, царил хаос. Осада здания длилась 4 часа.
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