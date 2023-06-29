Сонный Джо запутался в собственных войнах

Запутался в собственных войнах. Байден продолжает удивлять своих избирателей новыми перлами. 80-летний президент США допустил очередную оговорку во время публичного выступления. На этот раз Сонный Джо потерялся в геополитике и названиях стран.

"Сложно сказать, но Путин явно проигрывает войну в Ираке", - такое заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопрос о том, насколько события 24 июня сказались на устойчивости российской власти. Ранее Байден уже путал Ирак с Ираном, рассказывая о военной службе своего сына.

