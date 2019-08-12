Сообщения о стрельбе в торговом центре Техаса этой ночью оказались ложной тревогой

Сообщения о стрельбе в торговом центре американского штата Техас этой ночью оказались ложной тревогой. На кадрах видно, как люди в панике покидают супермаркет с криками "Стрельба!". И это далеко не первый случай ложных угроз. На днях во Флориде задержан мужчина, который угрожал атаковать торговый центр "Волмарт". Всего за последние две недели, по сообщению американских властей, восемь супермаркетов этой сети становились объектами угроз массовой расправы. Людей эвакуировали из магазинов. Напомним, в начале августа в США произошло сразу три массовых расстрела, погибли более 30 человек.