Сопротивления и провокации. В Москве - массовые задержания участников несанкционированной акции

Полиция и ОМОН проводят массовые задержания участников акции в поддержку Навального на Сухаревской площади и на Красных воротах в Москве. Некоторые из них оказывают сопротивление правоохранителям. Замечены и откровенные провокаторы.

Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона, призывает не создавать массовых скоплений во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией, соблюдать социальную дистанцию. Роскомнадзор блокирует распространение фейков о несанкционированных митингах, распространителей привлекают к ответственности. Как сообщают местные СМИ, на несанкционированную акцию в центре Москвы собрались сотни человек. По всей же России в ходе незаконных акций задержаны, по разным данным, от 300 до 500 человек.