3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сопротивления и провокации. В Москве - массовые задержания участников несанкционированной акции
Полиция и ОМОН проводят массовые задержания участников акции в поддержку Навального на Сухаревской площади и на Красных воротах в Москве. Некоторые из них оказывают сопротивление правоохранителям. Замечены и откровенные провокаторы.
Среди задержанных оказался и журналист Николай Сванидзе, правда, его вскоре отпустили
Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона, призывает не создавать массовых скоплений во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией, соблюдать социальную дистанцию. Роскомнадзор блокирует распространение фейков о несанкционированных митингах, распространителей привлекают к ответственности. Как сообщают местные СМИ, на несанкционированную акцию в центре Москвы собрались сотни человек. По всей же России в ходе незаконных акций задержаны, по разным данным, от 300 до 500 человек.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов