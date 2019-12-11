Составлен рейтинг городов, где туристов больше, чем местных жителей. Первую строчку списка занял Майами - на 100 местных жителей в нем приходится 1641 турист. Следом за лидером рейтинга идет Лас-Вегас, в котором путешественников больше, чем местных жителей, почти в 10 раз. На третьем месте рейтинга Дубай - в крупнейшем городе ОАЭ концентрация туристов и местных жителей составляет примерно 6 к 1. Следом идет шотландский Эдинбург и столица Ирландии Дублин. В этих городах на 100 человек местного населения приходится в четыре раза больше туристов. В топ-10 также вошли Гонконг, Сан-Франциско, Вена, Сингапур и Вашингтон.