Состоялась 47-я инаугурация президента США

Очень по-голливудски. "Трамп, второй сезон", "Золотой век Америки начинается прямо сейчас" и "Я вернулся!" - кадры инаугурации 47-го президента США в топе новостей. В Штатах же теперь объявлен режим чрезвычайной ситуации и осталось только два гендера.

Трамп уже отменил десятки указов администрации Байдена и подписал под две сотни своих: от выхода из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения до отмены гражданства по праву рождения для детей нелегальных мигрантов.

Итак, в Америке, если верить словам 47-го президента Дональда Трампа, со вчерашнего дня начался Золотой век. В своей инаугурационной речи он гарантировал гражданам США процветание, всеобщее уважение и решение всех кризисов, с которыми так и не смогла справиться предыдущая администрация Белого дома. Ярая критика предшественников - излюбленный прием всех американских лидеров.

"Мое избрание - это мандат, чтобы целиком и полностью обратить вспять ужасное предательство, все это множество предательств, которые имели место, и для того, чтобы вернуть людям их веру, их благосостояние, их демократию и воистину их свободу. С этого момента упадку Америки пришел конец", - заявил Дональд Трамп, Президент США.

Для президента - поборника традиций - это была слишком нетрадиционная церемония. Смотр войск в здании конгресса, присяга - в ротонде Капитолия. Организаторы винили плохую погоду, но на деле главное - безопасность. Ну и следующая точка - вовсе не Белый дом, а "Кэпитал Уан-Арена" - домашний стадион главного хоккейного клуба Вашингтона. И вот здесь Трамп дает официальный старт своим наполеоновским планам - подписанию более сотни распоряжений и приказов. Такого в первый день на посту не делал ни один американский президент: "Итак, мы начинаем пописывать указы. И первым делом я отменяю около 80 разрешительных указов предыдущей администрации. Одно из худших администраций в истории, да почему одной из? Худшей администрации в истории Америки".

В корзину разом отправились 78 байденовских указов - и никакой здравой преемственности. На свободу выйдут почти 1,5 тыс. осужденных за штурм Капитолия. На границе с Мексикой будет введен режим ЧС. Защищать южные рубежи будут военные с приказом о нулевой терпимости к нелегалам. Собственно, их уже перестали пускать в страну.

А еще Америка выходит из Всемирной организации здравоохранения, а также Парижского соглашения по климату. Вместо зеленой энергетики снова ставка на углеводороды. Там, где был Мексиканский залив, теперь Залив Америки. Кроме того, Штаты будут признавать отныне только два пола - мужской и женский, и никаких больше трансгендеров и небинарных персон. Консерваторы, естественно, в восторге. В толпу - как барабанные палочки после концерта - летят ручки, которыми переписывали историю.

Бумаг так много, что подписание переносится в Овальный кабинет. Новый хозяин параллельно дает пресс-конференцию. Не забывает упомянуть, что Байден в силу многих обстоятельств не мог себе такого позволить. Трамп вновь заверяет, что готов встретиться с Путиным. И добавляет, что постарается урегулировать украинский конфликт, хотя в один день теперь, наверное, уже не уложится. Остается лишь шутить на тему.

"Прошла только половина дня, у меня есть еще вторая половина. Посмотрим", - отшутился Дональд Трамп.

Впрочем, про внешнюю политику Трамп отвечал неохотно. Куда больше времени ушло на обсуждение ТikTok. Его снова разрешили в США президентским указом. А еще восстановили на федеральном уровне смертную казнь! Не исключено, что и все остальные амбициозные предвыборные заявления - не шутка. Следовательно, на очереди возвращение Панамского канала Соединенным Штатам, покупка Гренландии и даже пилотируемый полет на Марс.

"Заявлениями о Гренландии и Панамском канале Трамп пытается найти рычаги давления. Любой американский аналитик в области безопасности скажет, что у США есть причины беспокоиться о судьбе этих территорий, но никто не посоветует угрожать военной силой. Трамп говорил об опасностях ядерной войны. Он признает, чем чревато перерастание украинско-российского конфликта в войну России с НАТО", - высказался Дуглас Бэндоу, бывший помощник президента США Рональда Рейгана.

У Трампа планов на несколько президентских сроков, но он намерен успеть за один. В Европе, похоже, начали понимать, что "Америка прежде всего" - далеко не популистский лозунг: "Международный порядок и международное право больше не имеют значения, поскольку Трамп считает себя президентом, который безжалостно отстаивает интересы Соединенных Штатов. Он обратит слабости партнеров в Европе в свою силу, чтобы навязывать свою волю странам континента".

Что с этим делать, спешно решают в Старом Свете. Тем более что среди первых распоряжений Трампа в качестве президента: отмена помощи США другим странам на 90 дней. Это значит, что, например, в украинском вопросе все финансовое бремя ляжет на Европу.

"450 млн европейцев - это больше, чем Канада и США вместе взятые. Если мы будем держаться вместе, то есть все основания для оптимизма. Новое американское правительство собирается бросить нам вызовы. Их мы сможем принять, если будем сплоченными, если будем держаться вместе", - к таким выводам пришел Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера ФРГ от партии ХДС/ХСС.