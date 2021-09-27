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Состоялись парламентские выборы в Исландии

Итоги парламентских выборов в Исландии. Большинство голосов - у правящей коалиции в составе "Движения левых "зеленых" , Партии независимости и Прогрессивной партии. Кстати, впервые в парламенте будет больше женщин, чем мужчин - 33 против 30. Ранее лидерство по этому соотношению принадлежало Швеции.


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