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Состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом
Третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. На столе делегаций в Беловежской пуще пункты о прекращении огня, перемирии и гуманитарных коридорах. Прошлое соглашение, к сожалению, сорвали представители нацбатов - они запретили гражданским эвакуироваться из Мариуполя. Вместе с тем Россия настаивает на том, что никакие полумеры ее не устроят: либо Украина соглашается на предложения Москвы, либо спецоперация продолжается.
Как проходили переговоры и какая ситуация сложилась в зоне конфликта, расскажет политический обозреватель Алексей Волков.
Третий раунд переговоров проходил на совсем уж зловещем фоне: Киев всеми силами давал понять, что крайне зол на НАТО, ведь Альянс по сути отвернулся от Украины - все красивые слова про совместную безопасность и будущее словами и остались.
Более того, аккурат под встречу секретарь СНБО Данилов с нескрываемой злостью заметит: "Вы пришли на нашу землю - мы придем на вашу". Отсюда и ожидания от консультаций (а украинская сторона переговоры называет так) минимальные. Темы для обсуждения, утвержденные у Зеленского, - гуманитарные коридоры. Нацбаты их саботировали, о чем перед встречей рассказал Владимир Мединский.
Также в кейсе Украины обмен пленными и работа международных организаций на территории, которая под контролем России. При этом украинская сторона ведет жесткую игру.
Позиция же Москвы - никаких загогулин, никаких затягиваний соглашений. Переговорная триада России: нейтральный статус, признание Крыма российским, а ЛДНР - независимыми республиками. Тогда спецоперация будет закончена. Но победный апломб Зеленского даже несмотря на потери не остановить - официалы продолжают уверять: Москва ломает зубы об украинские редуты, однако элита начала вывозить деньги.
При этом Запад ловят на откровенном лицемерии - санкции Вашингтон и Ко вводят, но газ и нефть продолжают покупать, даже Украина продолжает закупать российское голубое топливо. Закрой вентиль Киев, и Европа будет покупать газ и по пять, и по десять. Ломается формула победы и на западном фронте: друг всех НКО госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Прибалтику заявил, что "российская армия может перемолоть ВСУ".
На третий раунд переговоров не пустили прессу - пару фотографий и больше никакой фактуры. От такого режима "информационной подводной лодки" журналисты гадали буквально на телеграм-каналах, к чему же придут.
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