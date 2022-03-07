Состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом

Третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. На столе делегаций в Беловежской пуще пункты о прекращении огня, перемирии и гуманитарных коридорах. Прошлое соглашение, к сожалению, сорвали представители нацбатов - они запретили гражданским эвакуироваться из Мариуполя. Вместе с тем Россия настаивает на том, что никакие полумеры ее не устроят: либо Украина соглашается на предложения Москвы, либо спецоперация продолжается.

Как проходили переговоры и какая ситуация сложилась в зоне конфликта, расскажет политический обозреватель Алексей Волков.

Третий раунд переговоров проходил на совсем уж зловещем фоне: Киев всеми силами давал понять, что крайне зол на НАТО, ведь Альянс по сути отвернулся от Украины - все красивые слова про совместную безопасность и будущее словами и остались.

Более того, аккурат под встречу секретарь СНБО Данилов с нескрываемой злостью заметит: "Вы пришли на нашу землю - мы придем на вашу". Отсюда и ожидания от консультаций (а украинская сторона переговоры называет так) минимальные. Темы для обсуждения, утвержденные у Зеленского, - гуманитарные коридоры. Нацбаты их саботировали, о чем перед встречей рассказал Владимир Мединский.

Также в кейсе Украины обмен пленными и работа международных организаций на территории, которая под контролем России. При этом украинская сторона ведет жесткую игру.

Позиция же Москвы - никаких загогулин, никаких затягиваний соглашений. Переговорная триада России: нейтральный статус, признание Крыма российским, а ЛДНР - независимыми республиками. Тогда спецоперация будет закончена. Но победный апломб Зеленского даже несмотря на потери не остановить - официалы продолжают уверять: Москва ломает зубы об украинские редуты, однако элита начала вывозить деньги.

При этом Запад ловят на откровенном лицемерии - санкции Вашингтон и Ко вводят, но газ и нефть продолжают покупать, даже Украина продолжает закупать российское голубое топливо. Закрой вентиль Киев, и Европа будет покупать газ и по пять, и по десять. Ломается формула победы и на западном фронте: друг всех НКО госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Прибалтику заявил, что "российская армия может перемолоть ВСУ".