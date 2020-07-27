Состояние повышенной готовности объявлено в Португалии из-за лесных пожаров

Пламя вспыхнуло еще в субботу на востоке страны в округе Каштелу-Бранку. Местных жителей экстренно эвакуировали. Сейчас пламя подбирается к центральным регионам. В борьбу с огнем вступили почти 800 пожарных, а также 250 единиц техники, включая авиацию.Уже известно об одном погибшем при тушении, еще 6 человек получили травмы. Евросоюз готов оказать помощь Португалии - спутники системы “Коперник” будут передавать огнеборцам самые подробные снимки мест, где бушует стихия.



