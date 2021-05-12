Состояние пятерых детей, находящихся в реанимации после стрельбы в Казани, тяжелое, у одного крайне тяжелое

В результате атаки 19-летним выпускником учебного заведения 9 человек погибли, из них 7 - дети. Похороны проходят сегодня. В последний путь проводили учительницу, ценой собственной жизни спасшую ребенка от смертельного ранения. Стрелку грозит пожизненное заключение. Следствие пытается установить, насколько законно приобретение оружия и разрешительных документов стрелявшим.



Сейчас в лечебных учреждениях Казани находятся 23 пострадавших - 20 детей и трое взрослых. 9 пациентов будут доставлены на лечение в Москву. Семьям погибших и пострадавших власти Татарстана выплатят компенсацию.