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Состояние пятерых детей, находящихся в реанимации после стрельбы в Казани, тяжелое, у одного крайне тяжелое

В результате атаки 19-летним выпускником учебного заведения 9 человек погибли, из них 7 - дети. Похороны проходят сегодня. В последний путь проводили учительницу, ценой собственной жизни спасшую ребенка от смертельного ранения. Стрелку грозит пожизненное заключение. Следствие пытается установить, насколько законно приобретение оружия и разрешительных документов стрелявшим.

Сейчас в лечебных учреждениях Казани находятся 23 пострадавших - 20 детей и трое взрослых. 9 пациентов будут доставлены на лечение в Москву. Семьям погибших и пострадавших власти Татарстана выплатят компенсацию.

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