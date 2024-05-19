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Состояние Роберта Фицо стабилизировалось
Жизнь премьера Словакии находится вне опасности. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, врачи дают позитивный прогноз. Политик по-прежнему в тяжелом состоянии. Впереди долгий период восстановления. Также в ближайшей перспективе Фицо не будут транспортировать в другую больницу. Покушение на премьер-министра Словакии, который не раз высказывался против военной помощи Украине и ее вступления в НАТО, произошло 15 мая в городе Гандлове. После выездной встречи он вышел к собравшимся горожанам, в тот момент прозвучало 5 выстрелов. В Фицо попали 4 пули, одна из них пробила желудок. Стрелка задержали на месте происшествия. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он арестован, грозит от 25 лет заключения до пожизненного срока.
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