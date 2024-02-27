Состояние здоровья Байдена может стоить ему власти

Джо Байден рискует вскоре лишиться своего поста, и опасность эта достаточно серьезна: впервые в истории Соединенных Штатов президента страны могут отрешить от власти за неспособность к исполнению полномочий в силу состояния здоровья.

Депутат-республиканец Кен Бак внес соответствующий законопроект на рассмотрение Палаты представителей. Во исполнение 25-й поправки к Конституции хозяин Белого Дома должен покинуть свой пост, если он не в силах исполнять свои обязанности: между тем недавний доклад спецпрокурора сообщил американцам, что Байден не помнит даже обстоятельства смерти своего сына и вообще забывает самые важные из событий собственной жизни. Даже демократы уже признают, что глава государства страдает от маразма. В общем велика вероятность, что обе парламентские партии проголосуют за импичмент.