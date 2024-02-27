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Состояние здоровья Байдена может стоить ему власти
Джо Байден рискует вскоре лишиться своего поста, и опасность эта достаточно серьезна: впервые в истории Соединенных Штатов президента страны могут отрешить от власти за неспособность к исполнению полномочий в силу состояния здоровья.
Депутат-республиканец Кен Бак внес соответствующий законопроект на рассмотрение Палаты представителей. Во исполнение 25-й поправки к Конституции хозяин Белого Дома должен покинуть свой пост, если он не в силах исполнять свои обязанности: между тем недавний доклад спецпрокурора сообщил американцам, что Байден не помнит даже обстоятельства смерти своего сына и вообще забывает самые важные из событий собственной жизни. Даже демократы уже признают, что глава государства страдает от маразма. В общем велика вероятность, что обе парламентские партии проголосуют за импичмент.
Между тем спасти папу пытается Хантер Байден - он заявил, что готов навсегда отказаться от алкоголя и наркотиков, чтобы не мешать предвыборной кампании отца. Вряд ли это что-нибудь переменит, судя по опросам, Трамп выигрывает у Байдена триумфально - у него уже сейчас 8-процентное преимущество.
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