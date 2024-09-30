Сотни погибших и ущерб в десятки миллиардов. О ситуации в Америке, пострадавшей от урагана "Хелен"

Ураган "Хелен" мощно ударил по юго-востоку США. Свыше сотни погибших и миллионы людей, оставшихся без электричества.

Ущерб от стихии оценивается в десятки миллиардов долларов. При этом власти не спешат на помощь.

Байден говорит, что уже и так помогли, чем могли. А политики и журналисты вовсю критикуют американскую администрацию: мол, о своих не думают, а на Украину денег не жалеют.

США подсчитывают ущерб от удара стихии

Дома, скрывшиеся фактически по крышу в воде, размытые дороги и разрушенные мосты, оборванные линии электропередачи и поваленные деревья - так сегодня выглядит юго-восток США, по которому пронесся ураган "Хелен". Его уже признали самым смертоносным среди затронувших Штаты за последние 35 лет. Жители Флориды, пережившие множество штормов, заявляют, что не видели ничего подобного:

"Разрушительная стихия. Мы все выросли здесь. Здесь жил мой дедушка. Все наши воспоминания остались в этом разрушенном доме, и это так грустно".

"Моего дома больше нет. Просто нет. Он был, а теперь просто исчез вместе со многими другими".

Жертв стихии уже более ста человек. Число пропавших без вести измеряется сотнями, если не тысячами. В одной только Северной Каролине получены сообщения о шести сотнях исчезнувших людей. Уточняется, что к этому числу относятся американцы, оставшиеся без средств связи. Впрочем, ужаса населению добавляли призывы местных властей писать на руках черным маркером личные данные, чтобы "можно было быстро опознать, если что".

Уил Рэй, директор управления по чрезвычайным ситуациям Северной Каролины (США):

"Я хочу напомнить всем жителям Северной Каролины, что условия на местах остаются чрезвычайно опасными. Наводнение продолжается, дороги повреждены. Есть оборванные линии электропередачи и неустойчивая почва. Мы просим людей не рисковать и не возвращаться в пострадавшие от урагана районы, чтобы проверить имущество или близких. Дайте профессионалам сделать свою работу".

И это касается не только жителей Северной Каролины. Во многих районах, где похозяйничала "Хелен", до сих пор нет электричества. До сих пор около 3 млн домов и предприятий отрезаны от энергоснабжения. Местные жители столкнулись и с дефицитом топлива. На заправочных станциях многокилометровые очереди. В Северной Каролине из-за отсутствия энергии отключились 7 водоочистительных станций, из-за чего без водоснабжения остались около 70 тысяч семей. Кроме того, из-за поврежденных дорог осложнена доставка питьевой воды в пострадавшие районы.

Рон Десантис, губернатор штата Флорида (США):

"Как вы видите, многие дома и предприятия по всему побережью штата понесли ущерб. Сейчас мы сотрудничаем с партнерами по управлению чрезвычайными ситуациями, чтобы открыть убежища для пострадавших. Мы надеемся решить этот вопрос в скором времени".

Последствия урагана ликвидируют 3 тысячи спасателей. Масштаб материальных потерь еще не подсчитан, но исчисляться будет десятками миллиардов долларов. У президента Байдена, кстати, поинтересовались, будет ли выделена помощь пострадавшим. Хозяин Белого дома ответил односложным нет - им уже помогли, чем могли.

Джо Байден, президент США:

"Мы отдали им все, что у нас есть. Мы прибыли на место бедствия заранее и усердно там работали. Нет, больше ничего. Мы им и так дали много!"

Критика подобного безразличия властей не заставила себя ждать, особенно на фоне бесконечных траншей военной помощи украинским властям. О спорных приоритетах Белого дома пишут сейчас и политики, и журналисты.

Лаверн Спайсер, политик, кандидат в нижнюю палату Конгресса США:

"Где Камала и Байден? Вот если бы это произошло в Украине, то их бы показывали на каждом новостном канале".

Чарли Кирк, журналист:

"Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину".