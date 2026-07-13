В Варшаве на фоне растущих антиукраинских настроений прошла массовая протестная акция, получившая название "Волынский марш".

Более 300 человек провели шествие по улицам польской столицы в память о трагических событиях 1943 года, когда украинские националисты устроили массовое убийство польского населения, известное как Волынская резня.

Манифестанты требовали немедленного прекращения всей финансовой и военной поддержки Киева, заявляя, что Украина не должна получить больше ни одного боеприпаса и ни литра топлива.

Кроме того, активисты настаивают на полном лишении украинских граждан всех льгот и привилегий на территории Польши, а также введении на законодательном уровне строгих антибандеровских мер.