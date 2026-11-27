В Индии около полутысячи обезьян захватили знаменитый дворцово-храмовый комплекс страны Тадж-Махал. Два человека уже стали жертвами нападений приматов.

Администрация музея выступила с предупреждением к туристам избегать контактов с животными, не смотреть им в глаза, не носить с собой вещи, которые можно вырвать из рук. Пока не очень понятно, каким образом будут изгонять захватчиков из Тадж-Махала, ведь применять к обезьянам силу запрещают закон и местные традиции.