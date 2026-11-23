Массовая рассылка сообщений о минировании в Европе: электронные письма с угрозами взрыва получили более 450 школ в Германии, а также десятки учебных заведений в Дании.

По данным немецкой полиции, одинаковые письма с темой "Тебя ждет смерть" разослали по всей стране. Хотя силовики не считают угрозы реальными и рекомендуют не прерывать учебный процесс, в ряде школ учеников и персонал все же эвакуировали. Возбуждено уголовное дело, отправителя ищут.

Аналогичная ситуация сложилась в Дании. Там полиция также проверяет каждую школу и призывает граждан к спокойствию. Напомним, волна скоординированных ложных минирований захлестнула Европу: под удар уже попали более полусотни гражданских самолетов, редакции крупных СМИ, а 11 ноября сообщения о бомбах получили свыше 7 тыс. школ в Италии, Великобритании и Ирландии.