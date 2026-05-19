3.82 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Сотни японцев вышли на улицы против военной реформы
В центре Токио проходит массовая демонстрация. Участники акции у здания парламента выступают против изменения конституции Японии. В частности, речь о девятой статье об отказе от войны.
Люди требуют прекратить экспорт оружия, не втягивать страну в международные конфликты и настаивают на отставке премьер-министра. Правящая партия Японии уже давно продвигает идею изменения конституции, чтобы официально расширить военные полномочия страны и переписать ее пацифистскую статью. Однако мнения в обществе разделились, а у властей пока нет необходимого большинства в верхней палате парламента для одобрения этой реформы.
Как сообщают СМИ, акция проходит мирно, однако наблюдается большое скопление полицейских, дороги в центре города перекрыты, несколько станций метро не работают.