Сотни японцев вышли на улицы против военной реформы

В центре Токио проходит массовая демонстрация. Участники акции у здания парламента выступают против изменения конституции Японии. В частности, речь о девятой статье об отказе от войны.

Люди требуют прекратить экспорт оружия, не втягивать страну в международные конфликты и настаивают на отставке премьер-министра. Правящая партия Японии уже давно продвигает идею изменения конституции, чтобы официально расширить военные полномочия страны и переписать ее пацифистскую статью. Однако мнения в обществе разделились, а у властей пока нет необходимого большинства в верхней палате парламента для одобрения этой реформы.