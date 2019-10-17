Сотни аграриев в Нидерландах принимают участие в стачке на тракторах

В Нидерландах бастуют фермеры: массовые акции направлены против мер правительства по снижению загрязненности воздуха за счет сокращения животноводческой продукции. Сотни аграриев принимают участие в стачке на тракторах, и это привело к рекордным пробкам на дорогах: их протяженность превысила тысячу километров. Власти задействовали армейские грузовики, чтобы перекрыть путь к парламентскому комплексу.



