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Сотни человек собрались на незаконную вечеринку во французской коммуне
Поджоги автомобилей во Франции
Неспокойная ночь во Франции. В Страсбурге, в коммунах Мюнциг, Саверн, Оствальд и Селестат вандалы сожгли около 60 автомобилей. За участие в беспорядках и несоблюдение комендантского часа в задержаны 20 человек.
Сотни человек собрались на незаконную вечеринку во французской коммуне
В коммуне Льерон, несмотря на все ограничения, прошла новогодняя вечеринка с участием сотен людей. Жандармы попытались вмешаться, однако подверглись нападению - люди сожгли их служебный автомобиль. Прибывшие на место дополнительные отряды полиции не стали разгонять нарушителей, чтобы не провоцировать дальнейшие беспорядки, ограничившись штрафами более чем для 200 человек.
Новогодние беспорядки в Германии
Неспокойно было и в Берлине. В ходе беспорядков пострадали 7 стражей порядка. В полицейских бросали булыжники, петарды и бутылки с зажигательной смесью. Задержаны около 700 человек, заведены сотни дел. А в Лейпциге на парковке сгорели 7 автомобилей Бундесвера. Причиной, как считает полиция, стал умышленный поджог. Обстоятельства пожара выясняются.
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