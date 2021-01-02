Поджоги автомобилей во Франции



Неспокойная ночь во Франции. В Страсбурге, в коммунах Мюнциг, Саверн, Оствальд и Селестат вандалы сожгли около 60 автомобилей. За участие в беспорядках и несоблюдение комендантского часа в задержаны 20 человек.



Сотни человек собрались на незаконную вечеринку во французской коммуне



В коммуне Льерон, несмотря на все ограничения, прошла новогодняя вечеринка с участием сотен людей. Жандармы попытались вмешаться, однако подверглись нападению - люди сожгли их служебный автомобиль. Прибывшие на место дополнительные отряды полиции не стали разгонять нарушителей, чтобы не провоцировать дальнейшие беспорядки, ограничившись штрафами более чем для 200 человек.



Новогодние беспорядки в Германии