Сотни человек во Франции у стихийного мемориала отдали дань памяти мигрантам, погибшим в водах Па-де-Кале

Во Франции сотни человек пришли к стихийному мемориалу, чтобы отдать дань памяти погибшим в водах Па-де-Кале мигрантам. Накануне в проливе перевернулась лодка с 31 беженцем. Пришедшие люди заявили, что подобных инцидентов можно было бы избежать, если бы политикам не было все равно, ведь на самом деле случайные смерти беженцев не редкость. Накануне четыре тела мигрантов нашли на берегу Ливии. Известно, что люди в поисках лучшей жизни в Европе пытались пересечь Средиземное море. Всего за прошедший год, по самым скромным оценкам ООН, в регионе погибло более полутора тысяч мигрантов.