Сотни человек вышли с акциями протеста на улицы Туниса

Местные жители выступают против полицейского насилия в рабочих кварталах. Спустя время митинг перерос в ожесточенные столкновения. Протестующие бросали палки, стулья и бутылки с водой в правоохранителей. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Грубо задержано несколько человек.