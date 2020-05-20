Сотни дельфинов устроили гонки у побережья Калифорнии

Удивительные кадры приходят из Калифорнии! У побережья Лагуна-бич одновременно собрались сотни дельфинов и устроили настоящее представление. Очевидцы рассказывают, что дельфинов было не меньше тысячи. Иногда в округе Орадж можно увидеть несколько сотен этих млекопитающих. Но в таких количествах их здесь еще не видели.



