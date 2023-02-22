Недовольных воинственной политикой властей европейцев становится все больше. Сотни демонстрантов вышли на улицы Афин на митинг против войны в Украине и визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

Протестующие скандировали лозунги: "Прекратить участие Греции в империалистической войне в Украине!", "Закрыть иностранные военные базы в Греции!", "Ни земли, ни воды американцам - убийцам народов!", "Отказаться от соучастия в опасных планах США - НАТО-ЕС!

Участники демонстрации требуют выхода Греции из НАТО и вывода из страны американских военных баз.

