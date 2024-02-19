Сотни фермеров на тракторах съезжаются в Прагу на протесты

До Чехии добрались протесты фермеров. Сотни человек на тракторах съезжаются в Прагу. На сегодня анонсирована крупная акция протеста против аграрной политики властей.

Пока коллапса в городе нет, аграрии припарковали технику у края дороги и не блокируют движение. А вот к вечеру ожидается прибытие более 4 тысяч машин.