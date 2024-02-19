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Сотни фермеров на тракторах съезжаются в Прагу на протесты

До Чехии добрались протесты фермеров. Сотни человек на тракторах съезжаются в Прагу. На сегодня анонсирована крупная акция протеста против аграрной политики властей.

Пока коллапса в городе нет, аграрии припарковали технику у края дороги и не блокируют движение. А вот к вечеру ожидается прибытие более 4 тысяч машин.

Фермеры не согласны с "зеленой политикой" ЕС, плохо разработанной системой субсидий и отменой пошлин на украинский импорт.

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