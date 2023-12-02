Сотни фламинго погибли на северо-западе Аргентины

Вспышка птичьего гриппа привела к гибели 220 фламинго на северо-западе Аргентины, пишет БЕЛТА.

Указывается, что мертвые птицы принадлежат к виду фламинго Джеймса, который распространен на больших высотах в Аргентине, Боливии, Чили и Перу.

Штамм вируса птичьего гриппа H5N1, в настоящее время распространяющийся по Южной Америке, может за несколько дней заразить всю стаю. Он также может передаваться другим млекопитающим и людям.

Местные власти заявили, что приняли меры по сдерживанию распространения вируса. Они также предупредили местных жителей, чтобы те не прикасались к мертвым птицам.

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