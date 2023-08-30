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Сотни пациентов из Англии смогут получить первую в мире инъекцию от рака
Reuters сообщило, что Национальная служба здравоохранения Великобритании первой в мире предложит сотням пациентов в Англии инъекцию против рака, которая может сократить время лечения почти на "три четверти", пишет "СБ. Беларусь сегодня".
29 августа после одобрения Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что сотни пациентов, имеющих право на получение иммунотерапии атезолизумабом, будут получать инъекции "под кожу", что позволит освободить больше времени для работы бригад онкологов.
"Это разрешение не только позволит нам обеспечить удобное и быстрое обслуживание наших пациентов, но и даст возможность нашим специалистам обслуживать большее количество пациентов в течение дня", - заявил врач-онколог Александр Мартин.
Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что атезолизумаб, также известный как Тецентрик, обычно вводится пациентам внутривенно непосредственно через капельницу, что часто может занять около 30 минут или до часа у некоторых пациентов, когда доступ к вене затруднен. Процедура с инъекцией позволит сэкономить время. Она займет всего 7 минут.
"Национальная служба здравоохранения Англии заявила, что ожидает, что большинство из примерно 3,6 тыс. пациентов, начинающих лечение атезолизумабом каждый год в Англии, перейдут на инъекцию, экономящую время", - говорится в материале.
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